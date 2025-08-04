Русский первопечатник Иван Федоров во Львове начал печатать второе издание первой русской датированной книги

25 февраля 1573 года русский первопечатник Иван Федоров во Львове начал печатать второе издание первой русской датированной книги – «Апостола» (1564). Первая печатная книга на будущей Украине вышла на русском (не на латыни и не на польском). Памятник Ивану Федорову во Львове