Память Святого Московского Алексия, всея России чудотворца

25 февраля 1378 года - Память Святого Московского Алексия, всея России чудотворца.

В Константинополе был назван архиепископом Киева и великой России с титулом «всечестнаго митрополита и экзарха».

В Орде исцелил супругу хана от слепоты.

В Москве воспитал Дмитрия Донского