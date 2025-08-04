Издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссибирской железнодорожной магистрали)

25 февраля 1891 года был издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссибирской железнодорожной магистрали).

Вопрос о строительстве Транссиба назревал в стране давно, с середины XIX века. Официальной датой начала строительства самой длинной в мире железной дороги стало 31 мая 1891 года. Для Российской империи тех лет проект стал не просто сложным, он был беспрецедентным в своей стоимости.

Впервые непрерывный путь по Кругобайкальской железной дороге, целью которого было обеспечить непрерывность движения поездов по великому пути был запущен в октябре 1904 года. В годы Великой Отечественной войны Транссибирская магистраль стала надежным тылом для всей страны. В послевоенные годы правительство СССР приняло масштабную программу расширения и модернизации дороги.