Петр I учредил Синод

25 февраля 1721 года Петр I учредил Синод — верховный орган управления Церковью.

Когда в октябре 1700 года скончался патриарх Московский и всея Руси Адриан, Петр I запретил избрание нового предстоятеля РПЦ. Фактически патриаршество в России было упразднено. В 1718 году была начата работа по созданию Духовной коллегии, которую через три года переименовали в Святейший правительствующий Синод. В его ведении находились все вопросы церковного управления.

Без предстоятеля РПЦ оставалась до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе в Москве патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон. В конце 1917 года Всероссийский Поместный Собор учредил Священный Синод, который продолжает оставаться высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период.