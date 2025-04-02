В Ленинграде на работающем человеческом сердце была успешно выполнена первая операция коронарного шунтирования

25 февраля 1964 года в Ленинграде на работающем человеческом сердце была успешно выполнена первая операция коронарного шунтирования

Первопроходцем в области коронарного шунтирования стал выдающийся советский хирург Василий Колесов. В 1968 году он впервые выполнил еще одну операцию — по восстановлению кровообращения в артериях на работающем сердце.

Развитие коронарного шунтирования стало одним из величайших достижений хирургии ХХ века. До 1967 года хирургическое отделение, возглавляемое Колесовым, оставалось единственным местом в мире, где успешно выполнялись операции коронарного шунтирования.