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В Ленинграде на работающем человеческом сердце была успешно выполнена первая операция коронарного шунтирования
25 февраля 1964 года в Ленинграде на работающем человеческом сердце была успешно выполнена первая операция коронарного шунтирования
Первопроходцем в области коронарного шунтирования стал выдающийся советский хирург Василий Колесов. В 1968 году он впервые выполнил еще одну операцию — по восстановлению кровообращения в артериях на работающем сердце.
Развитие коронарного шунтирования стало одним из величайших достижений хирургии ХХ века. До 1967 года хирургическое отделение, возглавляемое Колесовым, оставалось единственным местом в мире, где успешно выполнялись операции коронарного шунтирования.
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Другие события в этот день
Учрежден знак отличия ордена Святого Георгия
25 февраля 1807 года учрежден знак отличия ордена Святого Георгия – высшая солдатская награда (с 1913 – Георгиевский крест)
25 февраля∙1807 год
Петр I учредил Синод
25 февраля 1721 года Петр I учредил Синод — верховный орган управления Церковью. Когда в октябре 1700 года скончался патриарх Московский и всея Руси Адриан, Петр I запретил избрание нового предстоятеля РПЦ. Фактически патриаршество в России было упразднено. В 1718 году была начата работа по созданию Духовной коллегии, которую через три года переименовали в Святейший правительствующий Синод. В его ведении находились все вопросы церковного управления. Без предстоятеля РПЦ оставалась до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе в Москве патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон. В конце 1917 года Всероссийский Поместный Собор учредил Священный Синод, который продолжает оставаться высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период.
25 февраля∙1721 год
Русский первопечатник Иван Федоров во Львове начал печатать второе издание первой русской датированной книги
25 февраля 1573 года русский первопечатник Иван Федоров во Львове начал печатать второе издание первой русской датированной книги – «Апостола» (1564). Первая печатная книга на будущей Украине вышла на русском (не на латыни и не на польском). Памятник Ивану Федорову во Львове
25 февраля∙1573 год
Память Святого Московского Алексия, всея России чудотворца
25 февраля 1378 года - Память Святого Московского Алексия, всея России чудотворца. В Константинополе был назван архиепископом Киева и великой России с титулом «всечестнаго митрополита и экзарха». В Орде исцелил супругу хана от слепоты. В Москве воспитал Дмитрия Донского
25 февраля∙1378 год
Открыта учрежденная Петром I Духовная коллегия
25 февраля 1721 года открыта учрежденная Петром I Духовная коллегия, которая получила название Святейшего Правительствующего Синода
25 февраля∙1721 год
В Москве открылся Клуб театральных работников (ныне Центральный Дом работников искусств)
25 февраля 1930 года в Москве открылся Клуб театральных работников (ныне Центральный Дом работников искусств) Тогда он назывался Клубом мастеров искусств. На торжественном мероприятии в небольшом помещении в Старопименовском переулке собрался цвет театральной Москвы. Инициатором создания учреждения был нарком просвещения Анатолий Луначарский. В разные годы ЦДРИ возглавляли прославленные деятели искусств, а свои первые шаги в искусстве в учреждении делали молодые артисты и художники, позже получившие всеобщее признание.
25 февраля∙1930 год
«Луна-20» доставил образцы лунного грунта на Землю
25 февраля 1972 года космический аппарат «Луна-20» доставил образцы лунного грунта на Землю. Грунт, доставленный станцией «Луна-20», представлял собой рыхлый разнозернистый материал светло-серого цвета, значительно более светлый, чем реголит из Моря Изобилия. По сравнению с грунтом «Луны-16» в нем было меньше оплавленных частиц. Автоматическая станция «Луна-20» была запущена с космодрома Байконур 14 февраля 1972 года с помощью четырехступенчатой ракеты-носителя «Протон-К». 21 февраля совершила мягкую посадку на поверхности Луны.
25 февраля∙1972 год
Андрей Боголюбский, взяв Киев, потерпел поражение от новгородцев
25 февраля 1170 года Андрей Боголюбский, взяв Киев, потерпел поражение от новгородцев. Объединение Руси отложено на 300 лет – до Ивана III
25 февраля∙1170 год
Издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссибирской железнодорожной магистрали)
25 февраля 1891 года был издан указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссибирской железнодорожной магистрали). Вопрос о строительстве Транссиба назревал в стране давно, с середины XIX века. Официальной датой начала строительства самой длинной в мире железной дороги стало 31 мая 1891 года. Для Российской империи тех лет проект стал не просто сложным, он был беспрецедентным в своей стоимости. Впервые непрерывный путь по Кругобайкальской железной дороге, целью которого было обеспечить непрерывность движения поездов по великому пути был запущен в октябре 1904 года. В годы Великой Отечественной войны Транссибирская магистраль стала надежным тылом для всей страны. В послевоенные годы правительство СССР приняло масштабную программу расширения и модернизации дороги.
25 февраля∙1891 год