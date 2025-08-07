Скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Иванович Невельской

17 апреля 1876 года скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Иванович Невельской.

В 1846 году Невельского отправили с грузом из Петербурга на Камчатку. Он решил воспользоваться случаем и совместить приятное с полезным, изучив устья реки Амур, но так и не дождался одобрения властей. Несмотря на это, мореплаватель совершил экспедицию, которая принесла потрясающие результаты. В этих районах не было китайских войск и никаких пограничных знаков.

Там Невельской основал Николаевский пост и поднял русский военно-морской флаг. Поступок был не понят чиновниками из Петербурга. За самоуправство Невельского разжаловали в матросы. За адмирала вступился сам Николай I. Он счел поступок Геннадия Ивановича «молодецким, благородным и патриотическим».