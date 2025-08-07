Петр I издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека

17 апреля 1722 года Петр I издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека.

Указ регламентировал правила ношения бороды, а также особой одежды для тех, кто не соглашался на бритье. С этого дня размер годовой платы за сохранение бороды был установлен единый — 50 рублей.

Петровский бородовой указ просуществовал полвека: отменила его только Екатерина II в 1772 году. Но и после того еще целый век в России отношение к бородам было прохладное. Ситуацию поменял Александр III, который принялся последовательно отменять всё еще действовавшие «бородовые указы».