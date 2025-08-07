Коммуна Курси освобождена от немцев войсками Русского экспедиционного корпуса

17 апреля 1917 года в ходе Первой мировой войны во Франции коммуна Курси (департамент Марна) освобождена от немцев войсками Русского экспедиционного корпуса.

Памятник русским воинам установлен РВИО в Курси