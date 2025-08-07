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Лев Толстой завершил «неподкупный суд всему нашему строю жизни»
17 апреля 1877 года Лев Толстой завершил «неподкупный суд всему нашему строю жизни» (Фет) – роман «Анна Каренина»
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Другие события в этот день
Скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Иванович Невельской
17 апреля 1876 года скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Иванович Невельской. В 1846 году Невельского отправили с грузом из Петербурга на Камчатку. Он решил воспользоваться случаем и совместить приятное с полезным, изучив устья реки Амур, но так и не дождался одобрения властей. Несмотря на это, мореплаватель совершил экспедицию, которая принесла потрясающие результаты. В этих районах не было китайских войск и никаких пограничных знаков. Там Невельской основал Николаевский пост и поднял русский военно-морской флаг. Поступок был не понят чиновниками из Петербурга. За самоуправство Невельского разжаловали в матросы. За адмирала вступился сам Николай I. Он счел поступок Геннадия Ивановича «молодецким, благородным и патриотическим».
17 апреля∙1876 год
Петр Первый издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека
17 апреля 1722 года царь Петр Первый издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека Указ «О взыскании особой подати с бородачей и о ношении им особого платья» регламентировал правила ношения этого мужского украшения, а также особой одежды для тех, кто не соглашался на бритье. С того дня размер годовой платы за сохранение бороды был установлен единый — 50 рублей. Отменила этот указ только Екатерина II в 1772 году. Но и после того еще целый век в России отношение к бородам было более чем прохладное. Ситуацию поменял Александр III, который не только принялся последовательно отменять действовавшие «бородовые указы», но и сам носил бороду.
17 апреля∙1722 год
Ленин в Таврическом дворце озвучил свои «Апрельские тезисы»
17 апреля 1917 года Ленин в Таврическом дворце озвучил свои «Апрельские тезисы» про второй этап революции
17 апреля∙1917 год
Первый русско-американский договор
17 апреля 1824 года подписан первый русско-американский договор – разграничение сфер влияния. Америка севернее 54°40' – наша
17 апреля∙1824 год
В эфир вышла телепередача «В мире животных»
17 апреля 1968 года в эфир вышла телепередача «В мире животных»
17 апреля∙1968 год
В ходе Первой мировой войны во Франции коммуна Курси освобождена от немцев войсками Русского экспедиционного корпуса
17 апреля 1917 года в ходе Первой мировой войны во Франции коммуна Курси (департамент Марна) освобождена от немцев войсками Русского экспедиционного корпуса. Памятник русским воинам, установленный РВИО в Курси
17 апреля∙1917 год
На заводе «Красное Сормово» изготовлен первый речной теплоход на подводных крыльях
17 апреля 1964 года на заводе «Красное Сормово» изготовлен первый речной теплоход на подводных крыльях «Буревестник»
17 апреля∙1964 год
Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию
17 апреля 1941 года инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию Это был модифицированный VS-300, который Сикорский представил двумя годами ранее. Он совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час. Впоследствии Сикорским были созданы и доведены до серийного производства вертолеты восемнадцати типов, на которых впервые совершили перелеты через Атлантический и Тихий океаны. Машины инженера применялись как для военных, так и для гражданских целей.
17 апреля∙1941 год
Коммуна Курси освобождена от немцев войсками Русского экспедиционного корпуса
17 апреля 1917 года в ходе Первой мировой войны во Франции коммуна Курси (департамент Марна) освобождена от немцев войсками Русского экспедиционного корпуса. Памятник русским воинам установлен РВИО в Курси
17 апреля∙1917 год
Ленин в Таврическом дворце озвучил свои «Апрельские тезисы» про второй этап революции
17 апреля 1917 года Ленин в Таврическом дворце озвучил свои «Апрельские тезисы» про второй этап революции
17 апреля∙1917 год
На заводе «Красное Сормово» изготовлен первый речной теплоход на подводных крыльях «Буревестник»
17 апреля 1964 года на заводе «Красное Сормово» изготовлен первый речной теплоход на подводных крыльях «Буревестник»
17 апреля∙1964 год
Началось первое крупное сражение в воздухе между советскими ВВС и германскими Люфтваффе
17 апреля 1943 года началось первое крупное сражение в воздухе между советскими ВВС и германскими Люфтваффе С обеих сторон в битве участвовало почти две тысячи самолетов — истребителей, ближних и дальних бомбардировщиков и штурмовиков. Тогда во весь голос заявили о себе такие красные асы, как Александр Покрышкин, братья Борис и Дмитрий Глинки, Султан Амет-Хан и другие. Кубанская битва в воздухе, начавшаяся с привычного для Красной армии преимущества немецких авиаторов, завершилась безоговорочной победой советских летчиков. Традиционно считается, что советская авиация сбила более тысячи самолетов противника, потеряв 750 своих.
17 апреля∙1943 год
Толстой завершил роман «Анна Каренина»
17 апреля 1877 года Лев Толстой завершил «неподкупный суд всему нашему строю жизни» (Фет) – роман «Анна Каренина»
17 апреля∙1877 год
Петр I издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека
17 апреля 1722 года Петр I издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека. Указ регламентировал правила ношения бороды, а также особой одежды для тех, кто не соглашался на бритье. С этого дня размер годовой платы за сохранение бороды был установлен единый — 50 рублей. Петровский бородовой указ просуществовал полвека: отменила его только Екатерина II в 1772 году. Но и после того еще целый век в России отношение к бородам было прохладное. Ситуацию поменял Александр III, который принялся последовательно отменять всё еще действовавшие «бородовые указы».
17 апреля∙1722 год