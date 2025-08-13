Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию

17 апреля 1941 года инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию

Это был модифицированный VS-300, который Сикорский представил двумя годами ранее. Он совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час.

Впоследствии Сикорским были созданы и доведены до серийного производства вертолеты восемнадцати типов, на которых впервые совершили перелеты через Атлантический и Тихий океаны. Машины инженера применялись как для военных, так и для гражданских целей.