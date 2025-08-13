Петр Первый издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека

17 апреля 1722 года царь Петр Первый издал последний из бородовых указов, который действовал целых полвека

Указ «О взыскании особой подати с бородачей и о ношении им особого платья» регламентировал правила ношения этого мужского украшения, а также особой одежды для тех, кто не соглашался на бритье. С того дня размер годовой платы за сохранение бороды был установлен единый — 50 рублей.

Отменила этот указ только Екатерина II в 1772 году. Но и после того еще целый век в России отношение к бородам было более чем прохладное. Ситуацию поменял Александр III, который не только принялся последовательно отменять действовавшие «бородовые указы», но и сам носил бороду.