Началось первое крупное сражение в воздухе между советскими ВВС и германскими Люфтваффе

17 апреля 1943 года началось первое крупное сражение в воздухе между советскими ВВС и германскими Люфтваффе

С обеих сторон в битве участвовало почти две тысячи самолетов — истребителей, ближних и дальних бомбардировщиков и штурмовиков. Тогда во весь голос заявили о себе такие красные асы, как Александр Покрышкин, братья Борис и Дмитрий Глинки, Султан Амет-Хан и другие.

Кубанская битва в воздухе, начавшаяся с привычного для Красной армии преимущества немецких авиаторов, завершилась безоговорочной победой советских летчиков. Традиционно считается, что советская авиация сбила более тысячи самолетов противника, потеряв 750 своих.