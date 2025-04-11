Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

21 ноября — День военной присяги. В этот день в 1721 году Петр I издал указ «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу». Император перевел присягу из обычая в ранг государственного закона. С тех пор военная присяга стала неотъемлемой частью российской истории, а ее традиции, установленные в XVIII веке, продолжают оказывать влияние на современную армию. День военной присяги был учрежден в 2023 году указом Президента РФ.