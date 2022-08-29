Заместитель постпреда РФ в ЮНЕСКО: Россия на постоянной основе привлекает внимание к сносу советских памятников

Россия на постоянной основе привлекает внимание ЮНЕСКО к сносу советских памятников и мемориалов на территории стран Восточной Европы, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

«Мы как представительство постоянно привлекаем внимание к этой вакханалии, которая в последние несколько лет в каком-то русофобском угаре разворачивается в Восточной Европе», - рассказала она. Довгаленко подчеркнула, что российское представительство регулярно поднимает этот вопрос на заседаниях руководящих органов ЮНЕСКО, а также активно освещает данную тему в соцсетях.

Она также прокомментировала снос советских мемориалов в Латвии. Довгаленко назвала действия Риги «пляской на костях» и «варварством в 21-м веке».

Обложка: dw.com