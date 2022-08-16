Захарова назвала прямой угрозой от представителя власти слова главы МИД Эстонии про демонтаж советских памятников
Мария Захарова назвала прямой угрозой от представителя власти слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о возможности аннулирования вида на жительство иностранцам, которые решат выступить против демонтажа советских памятников.
«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам», - заявила официальный представитель МИД РФ.
Она добавила, что «основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии».
Обложка: пресс-служба МИД РФ
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