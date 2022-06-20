Во Владивостоке нашли останки ихтиозавра, которым 240 миллионов лет

Во Владивостоке на острове Русский нашли два фрагмента скелета ихтиозавра. По оценкам ученых, находке может быть 230-240 миллионов лет, передает kp.ru.

Отмечается, что обнаруженные останки являются уникальными, поскольку являются фрагментами одного животного. После детального изучения они станут экспозицией Приморского океанариума.

«Особая ценность этой находки в том, что это два достаточно крупных фрагмента одного и того же животного. Чаще встречаются отдельные кости или фрагменты костей. Историческая и социальная ценность находки тоже бесспорна: там, где сейчас располагается Русский остров, когда-то было море, в котором бурлила жизнь», - рассказал помощник директора Приморского океанариума по биологическим вопросам Дмитрий Питрук.

Обложка: bbc.com