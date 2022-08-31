Власти Одессы не считают памятник Екатерине II объектом культурного наследия

Одесская областная военная администрация официально уведомила горсовет Одессы, что находящиеся в городе памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия и для их демонтажа разрешений не требуется.

"Памятник Екатерине II и памятник Суворову в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры или других органах охраны культурного наследия", - говорится в письме заместителя главы ОВА Бориса Волошенкова.

При этом в документе содержится рекомендация "рассмотреть вопрос о демонтаже указанных памятников".

Также в ОВА потребовали завершить процесс декоммунизации. Для этого необходимо переименовать улицы и демонтировать памятники Владимиру Ленину и Максиму Горькому.

Ранее сообщалось , что в Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на фигуру актера из фильмов 18+.

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