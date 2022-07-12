В Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на фигуру актера из фильмов 18+

На Украине петиция о смене памятника Екатерине II в Одессе на монумент в честь актера фильмов для взрослых Билли Херрингтона набрала необходимое количество голосов. Теперь ее рассмотрит президент страны Владимир Зеленский.

Авторы петиции предлагают заменить памятник императрице на фигуру сидящего за барной стойкой Херрингтона с бутылкой пива. Якобы таким образом Одесса сможет "отказаться от печально известного русского наследия" и заявить, что не является частью русской культуры. Также в тексте утверждается, что якобы это пошлет четкий сигнал о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества, передает украинское издание «Вести».

Также авторы утверждают, что это смешно. «Все студенты Одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Херрингтоном. Фигура Билли Херрингтона имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом», - сказано в петиции.

Обложка: globallookpress.com / Andrey Nekrasov / imagebroker