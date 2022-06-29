В усадьбе Бахрушиных найдены дореволюционные грампластинки

В Москве в главном доме усадьбы Бахрушиных во время реставрации были найдены 109 грампластинок начала прошлого века. Находка вызвала интерес у хранителей и научных сотрудников, заявила гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

«Сегодня они детально изучают эту коллекцию дореволюционных пластинок, сверяют факты, выясняют обстоятельства, при которых они могли оказаться замурованными в стене», - рассказала она.

Среди обнаруженных записей - композиции певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров, оперной певицы Веры Петровой-Званцевой, записи 1907–1910 годов. Кроме того, на пластинках представлены записи чтецов произведений классической русской литературы.

Обложка: mooscle.com