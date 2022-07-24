В Туле открыли памятник погибшим в годы ВОВ уроженцам Якутии
В Туле открыли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны уроженцам Якутии. На мемориале высечено порядка ста имен.
«23 июля на Спасском кладбище в Туле открыли памятник воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на территории Тульской области. <...> Проект памятника подготовлен членом Союза художником России и Якутии Ю. А. Голиковым и исполнен тульской строительной компанией на средства личных пожертвований членов Якутского землячества и спонсорских средств предприятий, возглавляемых членами землячества», - рассказали в региональном минкульте.
Мемориал состоит из трех соединенных между собой широких стел. На центральной части изображен воин-якут со снайперской винтовкой, по бокам расположены каменные плиты с именами 96 погибших, пишет ТАСС.
Обложка: администрация города Тулы
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