В Туле на выставке Восточно-Крымского музея представят около 300 античных артефактов

В Туле на выставке «Магия Боспора» представили античную керамику, статуэтки из святилищ и другие предметы, датируемых от VI в. до н.э. до первых веков нашей эры. Всего на экспозицию из Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника доставили порядка 300 артефактов.

«На выставке представлены около 300 музейных предметов, датируемых от VI в. до н.э. до первых веков н.э. В их числе предметы из кургана "Три брата", античная керамика IV в до н.э., античного кургана "Цементная слободка-1", археологические находки из некрополя "Александровские скалы". Также экспозиция включает терракотовые статуэтки из святилища античного поселения Восточного Крыма для мистерий и обрядов, древние обереги и амулеты жителей Боспора», - рассказали в Тульском областном музейном объединении.

Выставка будет проходить в Тульском музее изобразительных искусств по 13 октября. В этот же период в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике пройдет экспозиция из Тулы "Искусство Западной Европы", включающая произведения мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVII-XIX веков, передает ТАСС.

Обложка: Полина Зубакова / АиФ