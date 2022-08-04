В Совфеде заявили, что Латвия утратило чувство стыда, сделав вопрос демонтажа памятника советским воинам главным приоритетом

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что латвийское руководство окончательно утратило чувство исторической ответственности и стыда, сделав вопрос демонтажа памятника советским воинам в Риге своим главным приоритетом.

«Антироссийская шизофрения в соседней Латвии продолжается. Наряду с переименованием десятков улиц (не подходят, видите ли, фамилии Пушкина, Лермонтова, Эйзенштейна и других наших классиков) в СМИ активно обсуждается снос мемориала советским воинам-освободителям. Власти Риги цинично делают эту тему своим главным приоритетом. <…> Окончательно утрачено чувство исторической ответственности и стыда. Такое отношение к нашим святыням мы не забудем!» - подчеркнул сенатор.

Обложка: Sputnik