Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал варварством решение Риги снести памятник советским воинам

Постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов назвал варварством решение рижских властей о демонтаже памятника воинам Советской армии. По его словам, в этом «нет места уважению даже собственной истории».

«Такое решение и тем более решение полностью уничтожить этот памятник нельзя расценить иначе как проявление варварства и какого-то пещерного сознания, в котором нет места уважению даже собственной истории», - заявил Кузнецов.

Он добавил, что из-за подобных действий Латвия теряет право называться цивилизованным государством.

Обложка: Sputnik