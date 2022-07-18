Рига не станет передавать Ленинградской области монумент Воинам-освободителям

Рижское агентство памятников отказала властям Ленинградской области в просьбе передать памятник Воинам-освободителям. В Риге подчеркнули, что монумент подлежит демонтажу, территорию вокруг памятника также планируют очистить.

Ранее стало известно о намерении властей Риги демонтировать монумент. В ответ на это 13 мая руководство Ленинградской области предложило передать памятник России и направить в Латвию специализированный транспорт для его перевозки, сообщает ТАСС.

«Согласно закону "О запрете выставления и демонтажа на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, вступившего в силу 23 июня 2022 года, памятник подлежит демонтажу. Демонтаж объекта в понимании настоящего Закона означает снос или удаление объекта таким образом, что рассматриваемый объект более не существует, а также очистку освобожденной территории. Принимая во внимание упомянутое, Рижское самоуправление не имеет права передавать памятник Ленинградскую области», - говорится в сообщении рижских властей, которое опубликовал губернатор области Александр Дрозденко.

Обложка: Sputnik