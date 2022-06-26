В Санкт-Петербурге неизвестные повредили фонари на Львином мосту

В Санкт-Петербурге вандалы повредили фонари на Львином мосту на канале Грибоедова. В воскресенье, 26 июня, работники «Ленсвета» обнаружили, что объекты культурного наследия были почти уничтожены. По словам местных жителей, утром фонари были в порядке.

«Инженеры зафиксировали, что два фонаря, являющиеся объектами культурного наследия, были свернуты, будто на них кто-то качался. Аварийная служба "Мостотреста" доставит фонари на хранение в учреждение, чтобы потом поднять вопрос об их восстановлении», - рассказали в "Мостотресте".

Директор компании Андрей Кочин выразил надежду, что жители района помогут сотрудникам правоохранительных органов найти виновных. «Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города», - отметил он.

Обложка: пресс-служба СПБ ГБУ «Мостотрест»