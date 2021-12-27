В Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная Александру Невскому

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга открылась выставка “Александр Невский: легенда о герое”, посвященная 800-летию князя. В экспозицию вошли уникальные предметы из восьми музеев Петербурга, Москвы и Великого Новгорода, а также экспонаты из частных коллекций.

Одним из главных экспонатов выставки стала редкая икона XIX века “Святой Александр Невский”. Большой интерес также представляет офорт Питера Пикарта “Апофеоз Петра”, на котором изображены 33 правителя Руси, начиная от Рюрика (изображение Александра Невского также присутствует на офорте).

Образ Александра Невского занял значительное место в массовой культуре ХХ века. На выставке можно увидеть плакат 1941 года по эскизу художника Владимира Серова “Били, бьем и будем бить!”. Этот плакат является одним из первых плакатов времен Великой Отечественной войны. На плакате изображен Александр Невский в сражении с тевтонскими рыцарями. Уникальный экспонат - “один червонец” - купюра с изображением Александра Невского по эскизам Ивана Дубасова. В обращение купюра так и не поступила, но эскиз остался в архивах Гознака.

На выставке представлен орден Святого Александра Невского, учрежденный в 1722 году Петром I, принадлежавший Александру I, и портреты кавалеров этого ордена, а также два советских ордена Александра Невского, принадлежавших героям обороны Ленинграда - летчикам Алексею Зинченко и Петру Покрышеву.

Завершает выставку эскиз петербургской станции метро “Площадь Александра Невского-2” со скульптурным изображением князя. Сейчас станция является крупным пересадочным узлом.