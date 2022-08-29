В Патагонии найдено древнее погребение девушки в каноэ

Археологи из Аргентины и Чили нашли в аргентинской части Патагонии древнее погребение. В обнаруженном каноэ находились останки девушки 17–25 лет, которую, предположительно, похоронили больше 840 лет назад.

Отмечается, что девушка ростом около 149 сантиметров была погребена в вытянутом положении на спине, ее череп и руки были посыпаны красным пигментом. Возле головы находился керамический сосуд, покрытый белой глазурью и украшенный геометрическими орнаментами красного цвета. Также внутри могилы были обнаружены фрагменты древесины и раковины пресноводных моллюсков.

Исследование древесины показало, что фрагменты были частью ствола одного дерева диаметром свыше 70 сантиметром. Ученые полагают, что девушка была погребена в каноэ. Подобный способ захоронения в веровании местных жителей, вероятно, позволял душе умершего пересечь водоем и попасть в загробный мир. Это первое захоронение в каноэ, обнаруженное в аргентинской части Патагонии и самый южный пример на всем континенте, передает PLoS ONE.

Обложка: Alberto Perez et al. / PLoS ONE