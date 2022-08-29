В Патагонии найдено древнее погребение девушки в каноэ
Археологи из Аргентины и Чили нашли в аргентинской части Патагонии древнее погребение. В обнаруженном каноэ находились останки девушки 17–25 лет, которую, предположительно, похоронили больше 840 лет назад.
Отмечается, что девушка ростом около 149 сантиметров была погребена в вытянутом положении на спине, ее череп и руки были посыпаны красным пигментом. Возле головы находился керамический сосуд, покрытый белой глазурью и украшенный геометрическими орнаментами красного цвета. Также внутри могилы были обнаружены фрагменты древесины и раковины пресноводных моллюсков.
Исследование древесины показало, что фрагменты были частью ствола одного дерева диаметром свыше 70 сантиметром. Ученые полагают, что девушка была погребена в каноэ. Подобный способ захоронения в веровании местных жителей, вероятно, позволял душе умершего пересечь водоем и попасть в загробный мир. Это первое захоронение в каноэ, обнаруженное в аргентинской части Патагонии и самый южный пример на всем континенте, передает PLoS ONE.
Обложка: Alberto Perez et al. / PLoS ONE
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России