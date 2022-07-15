В основу памятника Достоевскому заложат кирпичи с места его каторги

При закладке основы памятника Федору Достоевскому в Козельске Калужской области будут использоваться кирпичи, привезенные с места каторги писателя. Церемония состоится 22 июля.

«По благословению Святейшего Патриарха 22 июля у стен Оптиной пустыни будет заложен камень в основание памятника великому русскому писателю Достоевскому. <…> Символично, что камень в основание памятника был доставлен из Сибири, [из] тех мест, где Федор Михайлович отбывал ссылку в Омске. Именно такие кирпичи лежат в фундаменте Соборо-Воскресенской церкви, куда вместе с каторжанами ходил молиться Ф. М. Достоевский, а также других первых каменных зданий города Омска», - рассказал наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Иосиф.

В Омском историко-краеведческом музее добавили, что Достоевский, будучи каторжником, с 1850 по 1854 год трудился на кирпичном заводе, передает ТАСС. «Таким образом, в омских кирпичных зданиях середины 19 века вполне могли быть кирпичи, изготовленные Ф. М. Достоевским», - заключили в музее.

Обложка: Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 1872 год.