В Нижнем Поволжье нашли расчлененное и сидячее мужские захоронения

Археолог из Волгограда Александр Дьяченко рассказал о результатах исследования двух нестандартных погребений первой половины III тысячелетия до н.э., найденных в Нижнем Поволжье. В захоронениях обнаружили останки двух взрослых мужчин, одного из которых похоронили в сидячем положении, а другого — в расчлененном виде.

Дьяченко обнаружил в могильниках Абганерово-V и Аксай-I в бассейне реки Есауловский Аксай два нестандартных погребения первой половины III тысячелетия до н.э. В первом из них исследователи нашли девять разновременных погребений. На дне самого древнего из них располагались останки пожилого мужчины, которого похоронили лежа на спине с подогнутыми ногами. Позвоночник человека был переломлен, а лицевая часть черепа лежала на груди. По мнению Дьяченко, это объясняется тем, что мужчину похоронили в сидячем положении со связанными руками и лодыжками, сообщается в журнале Нижневолжский археологический вестник.

Во втором погребении археологи нашли останки мужчины 50–60 лет с согнутыми в коленях ногами, возле костей ног находилась часть грудной клетки с правой рукой, а также череп и почти полный позвоночник. Предполагается, что человека захоронили в расчлененном виде после полного скелетирования останков.

По словам Дьяченко, установить культурную принадлежность этих погребений сложно из-за недостаточного количества вещевого материала.

Обложка: Александр Дьяченко / Нижневолжский археологический вестник