В Музее-заповеднике «Бородинское поле» пройдет военно-исторический фестиваль имени Дениса Давыдова
В Музее-заповеднике «Бородинское поле» в конце июля пройдет военно-исторический фестиваль имени Дениса Давыдова, в рамках которого состоится уникальный турнир «Живые шахматы».
«Фестиваль, посвященный памяти партизана, участника Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова начнется в парке императорского дворца, на месте бородинского имения семьи Давыдовых, где будущий поэт провел свои детские годы», - сообщили в музее.
Гости фестиваля смогут увидеть обмундирование и вооружение противоборствующих армий, узнать о быте и полевой военной жизни, а также посмотреть воссозданный реконструкторами эпизод кавалерийского боя эпохи Отечественной войны 1812 года.
Кроме того, в рамках проекта «Живые шахматы» на Бородинском поле сойдутся в поединке русская и французская армии. «На гигантской доске под открытым небом гроссмейстеры — мастера международного класса по шахматам Александр Болховитин и Виктор Сиваков разыграют знаменитую «Итальянскую» партию (А. Гофман – А. Петров, г. Варшава, 1844 год), а участники клубов исторической реконструкции исполнят роль 32 шахматных фигур и продублируют ходы живыми фигурами – пехотинцами, кавалеристами и артиллеристами», - отметили в музее.
Завершением фестиваля станет концертно-танцевальная программа «Летний вечер в дворянской усадьбе» и исторические игры для детей и взрослых.
Обложка: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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