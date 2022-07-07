В Москве пройдет аукцион раритетов истории Крыма

Аукционный дом "12-й стул" проведет в Москве торги "История Крыма: от Тавриды до наших дней". На аукционе будут выставлены подлинные раритеты истории полуострова от времен Екатерины II до Великой Отечественной войны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома, торги пройдут 13 июля.

Среди представленных лотов служебное письмо князя Александра Голицына с его автографом на имя Екатеринославского губернатора И.Х. Калагеорги о постройке церкви в Судакской долине. Документ датирован 1819 годом, а его цена будет стартовать с отметки в 150 тысяч рублей. Аналогичная стартовая цена у картины ученика Ивана Айвазовского - Михаила Алисова.

Рукописный судовой журнал одного из фрегатов британского королевского флота HMS Tribune, участвовавшего в Крымской войне, оценен в 900 тысяч рублей. Собранные в нем сведения относятся к периоду с сентября 1853 по апрель 1855 годов и охватывают основной период боевых действий.

Также на продажу выставлены предметы крымско-татарского быта, медные сосуды, изготовленные в Карасубазаре, альбом фотографий начала XX века и другие древности. В числе лотов есть и пасхальная открытка, адресованная Святителю Луке в 1957 году.

Обложка: аукционный дом "12-й стул"