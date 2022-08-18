В Латвии демонтировали один из последних памятников Ленину

Власти Ропажского края Латвии демонтировали один из последних памятников Ленину и стелу, посвященную освобождению Риги от фашистских захватчиков, сообщил портал lsm.lv.

Весной эти монументы пытались передать в музей или Союзу художников.

"Они [памятники] не имеют художественной ценности, никто не захотел взять их. Поэтому оба будут уничтожены", - заявил представитель местной администрации Алдис Грунде.

Ранее правительство Латвии одобрило снос 69 советских воинских памятников.

Обложка: press.lv