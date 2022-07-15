Кабмин Латвии одобрил снос 69 советских памятников
Правительство Латвии одобрило снос 69 советских воинских памятников. Монументы расположены по всей стране.
Среди подлежащих демонтажу мемориалов оказались и самые главные воинские памятники Латвии - монумент в парке Победы в Риге, а также памятники солдатам Красной армии в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.
23 июня в Латвии начал действовать закон, согласно которому в стране разрешается демонтаж всех символов, прославляющих Советский Союз. Закон предоставляет кабмину право составлять списки памятников, подлежащих сносу, сообщает Delfi.
Обложка: РИА Новости
1473
Новое
Видео
Видео
Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.
Видео
Памятные даты военной истории России
Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России