Кабмин Латвии одобрил снос 69 советских памятников

Правительство Латвии одобрило снос 69 советских воинских памятников. Монументы расположены по всей стране.

Среди подлежащих демонтажу мемориалов оказались и самые главные воинские памятники Латвии - монумент в парке Победы в Риге, а также памятники солдатам Красной армии в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.

23 июня в Латвии начал действовать закон, согласно которому в стране разрешается демонтаж всех символов, прославляющих Советский Союз. Закон предоставляет кабмину право составлять списки памятников, подлежащих сносу, сообщает Delfi.

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