В Калининградской области выставили на продажу здание железнодорожного вокзала Георгенсвальде начала XX века

Корпорация развития Калининградской области выставила на торги здание железнодорожного вокзала Георгенсвальде (ныне поселок Отрадное) 1912-1913 годов постройки, внесенное в список культурного наследия местного (муниципального) значения.

"На продажу выставлено само историческое здание вокзала, являющееся объектом культурного наследия, а также земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования участка - для размещения объектов комплексной застройки. Начальная цена лота составляет 6 089 900,00 рублей", - сообщается в Telegram-канале корпорации.

Вокзал построен по проекту кенигсбергского архитектора Макса Шенвальда. Здание имеет четыре этажа с подвалом, чердаком, двумя входами, высокой мансардой и черепичной крышей. Общая площадь здания - 807,7 кв м.

Уточняется, что по прямому назначению здание перестало использоваться около 2000 года, после чего стало обычным жилым многоквартирным домом, расселенным в 2016 году. В том же году сооружение включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Обложка: prussia39.ru