В Германии нашли погребение женщины с 1400-летним складным стулом

Археологи обнаружили в Средней Франконии погребение женщины, умершей около 600 года нашей эры. Среди ее сопроводительного инвентаря оказался складной железный стул. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления по охране памятников Баварии, пишет N+1.

Уточняется, что это всего лишь вторая подобная находка эпохи раннего Средневековья, сделанная в Германии.

Археологи из Управления по охране памятников Баварии проводили раскопки в коммуне Штайнсфельд, расположенной в Средней Франконии. Они обнаружили раннесредневековую могилу размером 1,3 на 2,7 метра, которая предварительно датирована примерно 600 годом нашей эры. Внутри нее находились останки женщины, умершей в возрасте 40–50 лет, на шее которой было ожерелье из маленьких разноцветных стеклянных бусин.

Кроме того, на ее поясе археологи нашли две броши, одна из которых была с альмандином, пряслице, а также большую бусину, изготовленную в технике миллефиори.

Рядом с женским погребением исследователи нашли еще могилу мужчины. При нем находились остатки поясного ремня с бронзовой пряжкой и поясной сумкой, а также костяной гребень и предметы вооружения: копье, щит и спата — прямой и длинный обоюдоострый меч.

Ранее сообщалось , что в Англии были найдены древнейшие рубила в Северной Европе.

Обложка: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege