В Англии найдены древнейшие рубила в Северной Европе

Археологи из Германии и Великобритании совместно с учеными из Кембриджского университета нашли на юго-востоке Англии древнейшие в Северной Европе рубила. Также исследователи обнаружили более 200 других артефактов, сообщает Royal Society Open Science.

Раскопки проводились в Фордвиче близ Кентербери. Отмечается, что большая часть находок – это отщепы из кремня и их фрагменты. Исследователи полагают, что возраст артефактов составляет 560–620 тысяч лет. Это делает Фордвич самым старым археологическим объектом в Северной Европе.

Обложка: The Royal Society