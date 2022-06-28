В Англии найдены древнейшие рубила в Северной Европе
Археологи из Германии и Великобритании совместно с учеными из Кембриджского университета нашли на юго-востоке Англии древнейшие в Северной Европе рубила. Также исследователи обнаружили более 200 других артефактов, сообщает Royal Society Open Science.
Раскопки проводились в Фордвиче близ Кентербери. Отмечается, что большая часть находок – это отщепы из кремня и их фрагменты. Исследователи полагают, что возраст артефактов составляет 560–620 тысяч лет. Это делает Фордвич самым старым археологическим объектом в Северной Европе.
Обложка: The Royal Society
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