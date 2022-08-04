В Эстонии призвали как можно быстрее демонтировать танк Т-34 в Нарве

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал как можно быстрее демонтировать танк Т-34 в Нарве, который является мемориалом в честь советских воинов-освободителей города от фашистских захватчиков.

«Вопрос [о демонтаже памятника] нужно решить как можно быстрее <...>. На мой взгляд, [это] реально [сделать] в течение месяца», - передает слова министра портал ERR . Рейнсалу считает, что промедление «не в интересах эстонского государства, безопасности республики и ее народа».

Он добавил, что вопрос о демонтаже других советских памятников в Эстонии «имеет смысл решать в целом». При этом глава дипведомства посчитал уместным возможное вмешательство Таллина в процесс принятия решений на локальном уровне, если органы местного самоуправления будут выступать против уничтожения подобных монументов.

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