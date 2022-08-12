В Черновцах демонтировали памятник советскому солдату

В Черновцах демонтировали памятник советскому солдату с "Монумента Победы 1941-1945 годов".

"Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Переместим туда, где ему место", - сообщили в Черновецком городском совете.

Также сообщается, что скульптуру отправили на хранение. Власти пока не решили, что установят на ее месте.

Монумент Победы в Черновцах был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов. Представляет собой гранитный обелиск, у подножия которого стояла бронзовая скульптура красноармейца.

Ранее сообщалось , что в городе Переяслав Киевской области снесли памятник 300-летию воссоединения Украины с Россией.

Обложка: ChernivtsiCityCouncil / Telegram