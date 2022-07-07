Под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией
В городе Переяслав Киевской области снесли памятник 300-летию воссоединения Украины с Россией. Об этом сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Также уточняется, что памятник демонтировали по решению местной общины и органа самоуправления.
Монумент был установлен 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.
Обложка: Алексей Кулеба/Telegram
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