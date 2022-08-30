В Астрахани более 120 педагогов из ЛНР прошли обучение по концепции преподавания истории России

На базе исторического факультета Астраханского госуниверситета имени В.Н. Татищева прошло обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Методическое сопровождение преподавания истории России в школе". Свою квалификацию повысили 126 учителей из ЛНР.

«С начала 2022 года Астраханский госуниверситет начал сотрудничать с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Таким образом, дополнительную профессиональную программу повышения квалификации "Методическое сопровождение преподавания истории России в школе" успешно освоили 126 педагогов ЛНР. В курс были включены такие модули, как "Концепция преподавания школьного курса "История России" в Российской Федерации", "Учебно-методическая литература по истории России", "Трудные вопросы" истории России" и "Вопросы методики обучения истории», - рассказали в пресс-службе вуза.

Обучение прошло на базе кафедры истории России исторического факультета АГУ, передает ТАСС. Учителя получили удостоверения о прохождении программы.

Обложка: ТАСС / Валерий Шарифулин