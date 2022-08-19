У берегов острова Валаам обнаружили затонувшую баржу времен ВОВ

На острове Валаам проходит экспедиция дайверов проекта 1XPEDITION и специалистов отдела сохранения археологического наследия Института Археологии Россиской академии наук.

В акватории Никольского скита команда ищет затонувшие церковные колокола, которые были утеряны при эвакуации Валаамской обители в 1940-м году, во время Советско-финской войны.

Во время погружений в мае этого года здесь было обнаружено старинное деревянное судно, принадлежавшее Спасо-Преображенскому монастырю, и небольшой корабль "Святая Елена".

В первые дни августовской экспедиции аквалангистам на глубине 12 метров удалось обнаружить остов еще одного корабля. При каких обстоятельствах он затонул, еще предстоит узнать.

А вот находку в Малой Никоновской бухте удалось идентифицировать. 50-метровое судно - это предположительно баржа. На таких с начала Великой Отечественной осуществлялись воинские перевозки и доставка продовольствия в блокадный Ленинград.

"Когда около трех миллионов людей оказались в блокадном кольце, единственной надеждой Ленинграда выстоять в условиях отсутствия сухопутной связи со страной стала Ладога. На таких баржах доставлялось продовольствие, военное имущество и осуществлялась эвакуация людей и техники. За период навигации 1942 года в Ленинград по Ладожскому озеру было перевезено 790 тысяч тонн грузов, эвакуировано 540 тысяч человек", - цитирует "Российская газета" координатора проекта 1XPEDITION Сергея Куликова.

Погрузившись на глубину, участники экспедиции увидели прекрасно сохранившуюся деревянную баржу, без видимых повреждений. Между бортами можно наблюдать два трюма, кнехты, надстройки. На одном из бортов удалось прочитать номер - С3 8-12. Возможна ошибка в одной цифре, но по этим данным можно изучить судьбу и историю судна в архивах.

"Двигаясь от кнехта к носу, обнаружил дыру в полу небольшого размера, над ней железную рогатину с проушинами и огромный механизм", - рассказал об увиденном дайвер Андрей Павлов.

Холодная пресная вода Ладожского озера помогла сохранить баржу в прекрасном состоянии. Уникальность ее в том, что полностью сохранившихся таких барж практически не осталось.

Следующая точка погружений - остров Оборонный. К дайверам подключились сотрудники организации Морская геодезия, которые занимаются обновлением электронных карт. Современное оборудование позволяет находить объекты, которые лежат на грунте, и создавать трехмерную модель рельефа дна.

Обложка: Центр научных исследований 1XPEDITION в ВК