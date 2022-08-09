Танцевавшая у Вечного огня в Геленджике девушка находится на принудительном лечении
Сотрудники полиции краснодарского края установили личность девушки, которая танцевала на мемориале «Вечный огонь» в Геленджике. Оказалось, что она находится в Москве на принудительном лечении.
«Сотрудники полиции в результате проверки проведенной по факту выявленной в сети видеозаписи танцующей на постаменте Вечного огня девушке в городе Геленджике установили ее личность и местонахождение. 19-летняя жительница Москвы, на данный момент убыла по месту жительства и в настоящее время находится на принудительном лечении в медицинском учреждении», - рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обложка: piqsels.com
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