Студенческий отряд подготовил к реставрации Новодвинскую крепость в Архангельске

Межрегиональный студенческий отряд завершил подготовку к реставрации Новодвинской крепости в Архангельске. Цитадель была заложена в 1701 году по указу Петра I и стала первой морской крепостью России.

Руководитель студенческих отрядов Архангельской области Владимир Соболев рассказал, что за два месяца подготовительных работ 70 добровольцев из шести российских регионов очистили территорию крепости и подготовили цитадель к реставрации.

«К нам приехали для выполнения работ по благоустройству территории и подготовки ее к последующей реставрации 70 человек из шести регионов нашей страны. Основными ключевыми видами работ стала уборка растительности. Были убраны кусты на площади более 10 га для того, чтобы освободить территорию. Очень важно, что была проведена очистка стен от лишней растительности, где ее не должно быть. Ребята выполняли работы по разбору старых построек, не представляющих исторической ценности. Разбор подвальных помещений бывшей колонии, которая там находилась», - сообщил Соболев.

В ближайшее время на историческом сооружении начнутся работы по уборке слоя грунта, передает ТАСС.

Обложка: Ирина Скалина / ТАСС