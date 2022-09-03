Следственный комитет РФ расследует обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства демонтажа мемориала советским солдатам в польском городе Валбжих. Монумент представлял собой скульптуру красноармейца с размещенной на цоколе красной звездой и надписью «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне».
«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом. Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием», - подчеркнули в СК РФ.
Обложка: СК РФ
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