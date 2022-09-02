В польском городе Валбжих снесли памятник солдатам Красной армии

В Польше власти города Валбжих снесли памятник солдатам Красной армии, который был установлен в 1970-е годы. Об этом рассказал глава города Роман Шелемей.

«Я распорядился немедленно демонтировать памятник солдатам Красной армии в районе Гай. Распоряжение выполнено», - сообщил мэр.

Памятник представлял собой фигуру красноармейца с надписью: «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне».

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