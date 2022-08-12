Российский коллекционер предложил мэрии Нарвы обменять высшую военную награду Эстонии на танк Т-34

Коллекционер из России предложил мэрии Нарвы обменять находящуюся в его коллекции высшую военную награду Эстонии - крест Свободы I степени - на советский танк Т-34, пишет Delfi. По данным портала, власти города готовят памятник к демонтажу.

"Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России", - сказал коллекционер, пожелавший остаться анонимным.

При этом власти Нарвы не готовы принять предложение коллекционера.

"Письмо пришло только недавно, поэтому пока мы не успели ему ответить. Нам приходят разные предложения относительно танка, по возможности мы стараемся всем отвечать. На данный момент у нас есть четкая позиция, танк останется на территории города. На данный момент мы работаем над поиском нового места и готовим его к перевозке", - отметила представитель администрации Александра Грюнвальд, добавив, что муниципалитет не рассматривает какие-либо предложения о выкупе или обмене.

Ранее кабмин Эстонии одобрил решение о необходимости сноса советских памятников.

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