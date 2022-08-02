Памятник Остапу Бендеру уберут из центра Элисты

Памятник герою романов Ильфа и Петрова Остапу Бендеру в Элисте отправили на реставрацию. В дальнейшем монумент разместят в Шахматном городке.

«Памятник Остапу Бендеру отправлен на реставрацию, планируется завершить работы к концу года, а затем разместить его в Шахматном городке. Это решение было принято на заседании комиссии по историко-культурному наследию Элисты и продиктовано соображениями этики, переосмысления культурно-исторического пространства, в котором находилась скульптурная композиция с "великим комбинатором" и двенадцатью стульями. За последнее время микрорайон существенно изменился и развивается с учетом патриотической составляющей, и литературный герой при всем уважении к Ильфу и Петрову в него не вписывается», - передает ТАСС слова замглавы администрации города, председателя комиссии по культурно-историческому наследию Элисты Дмитрия Довгополова.

Он отметил, что микрорайон, в котором располагался памятник, будет развиваться в «контексте нынешней ситуации», где «, военно-патриотическое воспитание имеет большое значение». «А жанровая скульптура Остапа Бендера по-прежнему будет радовать туристов, но только в Сити Чесс», - заключил Довгополов.

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