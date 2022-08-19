На востоке Берлина обезвредили бомбу времен войны

В популярном среди туристов районе Фридрихсхайн в Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.

Бомбу весом 500 килограммов обнаружили во время строительных работ между станциями Шпрее и Осткройц. Вокруг объекта установили 500-метровую зону безопасности.

"Наши специалисты из берлинского ведомства по уголовным делам сняли оба детонатора <…> и взорвали их на месте", — сообщили в полиции, добавив, что взрывное устройство увезли.

Как сообщалось ранее, в Северной Осетии обезвредили бомбу времен ВОВ.

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