На востоке Берлина обезвредили бомбу времен войны
В популярном среди туристов районе Фридрихсхайн в Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.
Бомбу весом 500 килограммов обнаружили во время строительных работ между станциями Шпрее и Осткройц. Вокруг объекта установили 500-метровую зону безопасности.
"Наши специалисты из берлинского ведомства по уголовным делам сняли оба детонатора <…> и взорвали их на месте", — сообщили в полиции, добавив, что взрывное устройство увезли.
Как сообщалось ранее, в Северной Осетии обезвредили бомбу времен ВОВ.
Обложка: germanyask.com
1339
Новое
Видео
Видео
Памятные даты военной истории России
Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Битва при Халхин-Голе. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России