В Северной Осетии обезвредили бомбу времен ВОВ

В селении Кизляр Моздокского района Северной Осетии обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что саперы Донского спасательного центра МЧС РФ определили найденный предмет как авиабомбу ФАБ-50. Был объявлен режим ЧС, передает ТАСС.

«По состоянию на 11 часов 20 минут 24 июня 2022 года авиабомба была обезврежена пиротехническим расчетом Донского спасательного центра», - сказано в сообщении.

Обложка: mchs.gov.ru