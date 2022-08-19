На Урале планируют установить памятник святой Екатерине на пожертвования

Проект создания памятника святой великомученице Екатерине, имя которой носит город, разработали в Екатеринбурге. Монумент предлагается установить к 300-летию города за счет пожертвований неравнодушных граждан, сообщил вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов в своем Telegram-канале.

"В стенах Екатеринбургской городской думы родилась идея создания скульптуры, посвященной святой Екатерине. Проект <…> нашел поддержку со стороны депутатов и был представлен в администрации Екатеринбурга. Принимая во внимание дефицит городского бюджета, коллеги предлагают реализовать задуманное методом "народной стройки", то есть за счет пожертвований неравнодушных граждан. Таким образом, любой житель Екатеринбурга может стать сопричастным к строительству этого памятника", - написал он.

Как передает ТАСС, монумент предлагается разместить в центре Екатеринбурга - на Плотинке. По словам Тестова, проект подготовил скульптор Федор Петров.

Обложка: tutu.ru